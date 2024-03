Manchester United vence Liverpool em jogo emocionante e garante vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra

Após empate por 2 a 2 no tempo normal, time da casa saiu atrás na prorrogação, mas virou com gols de Rashford e Amad Diallo

ADAM VAUGHAN/EFE/EPA Amad Diallo, do Manchester United, mostra a camisa para a torcida após fazer o gol da classificação



O Manchester United garantiu a última vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra ao vencer o Liverpool por 4 a 3, no Old Trafford, com gol nos acréscimos da prorrogação. O clássico foi marcado por 53 finalizações, sendo 28 do United. O time da casa começou melhor, abrindo o placar no início, mas viu o rival se recuperar e dominar o jogo em alguns momentos. Apesar da temporada ruim, os Red Devils mantiveram viva a última chance de título. O Manchester foi o último colocado em seu grupo na Liga dos Campeões e nem avançou à Liga Europa. Além disso, caiu nas oitavas da Copa da Liga Inglesa e ocupa apenas a sexta colocação no Campeonato Inglês. Enquanto isso, o Liverpool já conquistou a Copa da Liga Inglesa e é um dos favoritos ao título da Liga Europa, além de ser vice-líder do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Manchester United se junta a Manchester City, Coventry e Chelsea nas semifinais da Copa da Inglaterra (veja os duelos abaixo). O jogo foi marcado por reviravoltas, com o Liverpool tendo um gol anulado antes da virada no primeiro tempo. O Manchester United chegou ao empate no segundo tempo, com Antony, que marcou o seu segundo gol na temporada. Na prorrogação, o Liverpool pulou na frente com um gol de Elliott, mas Rashford se redimiu de uma chance perdida e empatou. Nos acréscimos, Amad Diallo marcou o gol da classificação, garantindo a vitória para o Manchester United. Ele se empolgo tanto que tirou a camisa e levou o cartão vermelho.

Semifinais da Copa da Inglaterra

Manchester United x Coventry

Manchester City x Chelsea

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA