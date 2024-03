Vento decide partida da MLS entre Chicago Fire e Montreal

Time americano perdia por 3 a 1 até os 39 minutos do segundo tempo, quando pênalti seguido de expulsão mudou rumo do jogo; no final, chute de Acosta do meio-campo teve ajuda climática para enganar o goleiro

Michael Reaves/Getty Images/AFP Georgios Koutsias (de vermelho), do Chicago Fire, vibra após a bola de Acosta enganar o goleiro e morrer no fundo da rede



Na partida entre Chicago Fire e Montreal, pela quarta rodada da MLS, o vento se tornou o protagonista inesperado. O gol decisivo que garantiu a vitória do time americano foi influenciado por uma rajada de vento, surpreendendo a todos. O lance curioso aconteceu aos 54 minutos do segundo tempo, quando o meio-campista Kellyn Acosta arriscou um lançamento despretensioso que acabou sendo desviado pelo vento, enganando o goleiro adversário e resultando no gol da vitória do time da casa por 4 a 3. Chicago, conhecida como a cidade dos ventos, viu o fenômeno climático influenciar diretamente no resultado da partida. A MLS até brincou com a situação nas redes sociais, mas o mérito do gol foi atribuído a Acosta, autor do chute que contou com a ajuda do vento.

A vitória do Chicago Fire foi construída na reta final do jogo, com uma reviravolta impressionante. O time estava perdendo por 3 a 1 até os minutos finais, quando um pênalti e a expulsão de um jogador do Montreal abriram caminho para a virada. Com um gol de empate aos 48 minutos, a equipe da casa virou o jogo nos acréscimos, graças a Acosta e à intervenção do vento.

Veja o gol do Chicago Fire

40 MPH WINDS! 🌬️ “Science literally helped the @ChicagoFire and Kellyn Acosta.” – @andrew_wiebe Watch MLS Wrap-Up to catch up on all yesterday’s action: https://t.co/YONL3HP8XS pic.twitter.com/VYUDWYllR2 — Major League Soccer (@MLS) March 17, 2024

