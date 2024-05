Marta é convocada por Arthur Elias para amistosos diante da Jamaica: ‘Conto com nossa Rainha’

Técnico está à frente da seleção feminina desde setembro do ano passado; outros destaques são Adriana, também do Orlando Pride, e Bia Zaneratto, de Kansas City

Thais Magalhães/CBF A veterana atacante e rainha do futebol Marta é a grande atração da relação de 26 atletas da seleção feminina



O técnico Arthur Elias anunciou, na manhã desta sexta-feira (10), a convocação da seleção brasileira feminina para os dois amistosos diante da Jamaica, nesta reta final de preparação para os Jogos de Paris-2024. E a veterana atacante e rainha do futebol Marta é a grande atração da relação de 26 atletas. “Estou contando com a Marta e mais 25 jogadoras. Dispensa comentários sobre a qualidade e o que representa para o futebol mundial e para a seleção brasileira. Tem margem para evoluir até a apresentação para os treinos. Conto com a nossa Rainha”, afirmou o treinador.

Questionado sobre as recentes declarações da atleta do Orlando Pride em relação ao fim de sua carreira, o treinador da seleção garantiu que a veterana estrela está focada em fazer um grande papel em Paris. “Está muito centrada. Obviamente, quando encerrar o ciclo, vai ser feito o melhor para ela. Mas esse não é o momento. A Marta quer fazer uma campanha excelente atrás de um título que ainda não temos (a medalha de ouro). A declaração (de encerrar a carreira) é para ir preparando as pessoas”, afirmou o treinador que chamou também a atacante Cristiane, outra veterana da lista.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp Arthur Elias disse que não pretende queimar etapas, referindo-se às Olimpíadas. O foco, por enquanto, vai ser esse período de treinamento e o desempenho do grupo nos amistosos com a Jamaica. “Consegui dar oportunidades para muitas jogadoras. A Bianca merecia essa chance. Apresentou uma grande evolução. Com a sequência de treinos, teremos riscos calculados para correr. Para isso, precisamos acostumar a seleção a jogar de forma mais encorajada, correndo mais riscos, criando mais chances. A Jamaica tem feito bons jogos e vai nos apresentar dificuldades que serão importantes para essa preparação”, comentou. Elias disse que o grupo não está fechado. “Estamos perto da Olimpíada, mas ainda temos tempo e coisas vão acontecer. A Debinha não está na lista, mas vem se recuperando de contusão. Não tem nada fechado em relação a nomes. Evidente que a maioria dos nomes estão nessa lista. Mas não tem grupo fechado.” Com a definição das convocadas, ele vai preparar a seleção feminina para os confrontos que vão ser realizados nas Datas Fifas dos dias 1º e 4 de junho, no Recife e em Salvador. Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em setembro de 2023, o treinador dirigiu a equipe em 13 partidas, com nove vitórias e quatro derrotas. O time brasileiro balançou as redes adversárias 26 vezes e sofreu 11 gols. Além disso, em março deste ano, Arthur Elias levou a equipe nacional ao vice-campeonato da Copa Ouro da Concacaf e obteve também a terceira colocação no Torneio Shebelieves, em abril.

Em Paris-2024, o Brasil está no Grupo C da fase de classificação ao lado de duas campeãs mundiais: Japão e Espanha. A Nigéria completa a chave. A estreia vai ser contra as africanas, no dia 25 de julho. Três dias depois, o desafio é diante do Japão. No dia 31, a equipe nacional enfrenta a Espanha. Confira a lista de convocadas para seleção brasileira feminina Goleiras Lorena (Grêmio), Tainá (América-MG), Luciana (Ferroviária), Natascha (Palmeiras) Laterais Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Yasmim (Corinthians) Zagueiras Antônia (Levante), Rafaelle (Orlando Pride), Tarciane (Houston Dallas), Thais (Tenerife) Meio-campistas Ana Vitória (Atlético de Madrid), Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Santos (Ferroviária), Yayá (Corinthians) Atacantes Adriana (Orlando Pride), Bia Zaneratto (Kansas City), Byanca Brasil (Cruzeiro), Cristiane (Flamengo), Gabi Nunes (Levante), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmilla (Atlético de Madrid), Marta (Orlando Pride), Priscila (Internacional).

*Com informações do Estadão Conteúdo