Torcedor do Colo-Colo é flagrado fazendo gestos racistas para torcida do Fluminense

Torcedores brasileiros que estavam por perto até retrucaram o homem, que não parou com os gestos

Reprodução/X/@FutzolaEsportes Homem ria da situação



Mais um caso de racismo contra brasileiros na Libertadores. Desta vez, um homem, que era torcedor do time chileno Colo-Colo foi visto fazendo gesto racista na direção da torcida do Fluminense da última quinta-feira (9). O rapaz estava sentado em uma grade da arquibancada do jogo, que aconteceu no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, e imitou por diversas vezes um macaco. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir um mulher brasileira retrucando o homem. “Você é bem branquinho, né? Branquinho do olho azul”. Ele segue fazendo gestos enquanto ria virado para os tricolores.

CASO DE RACISMO NO CHILE! 🤬 Torcedor do Colo-Colo faz gesto racista em direção à torcida do Fluminense… pic.twitter.com/oklLKHVQO0 — Futzola Esportes (@FutzolaEsportes) May 10, 2024