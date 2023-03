Mbappé faz dois gols, e França goleia Holanda pelas Eliminatórias da Euro

Vice-campeã da última Copa do Mundo venceu por 4 a 0 no primeiro jogo após o Mundial; Atacante se torna o quinto maior artilheiro da seleção francesa

FRANCK FIFE / AFP Com os dois gols sobre a Holanda, Mbappé se tornou o quinto maior artilheiro da França



A França não tomou conhecimento da Holanda e venceu por 4 a 0 nesta sexta-feira, 24, em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo. O atacante Kylian Mbappé balançou a rede duas vezes e se tornou o quinto maior artilheiro da história da seleção francesa. Agora, o atacante tem 38 gols, ultrapassando Benzema, com 37. A partida foi válida pela primeira rodada das Eliminatórias da Euro e disputada no Stade de France. Griezmann e Upamecano marcaram os outros dois gols da equipe francesa. Os mandantes construíram a vitória ainda na primeira etapa contra a desfalcada Holanda. Griezmann iniciou o contra-ataque e finalizou a jogada após receber cruzamento de Mbappé, abrindo o placar aos dois minutos de jogo. Pouco tempo depois, aos sete minutos, Griezmann cobrou falta da direita. Cilessen rebateu e Upamecano aproveitou o rebote e ampliou. Ainda na primeira etapa, Mbappé recebeu um bom passe de Tchouaméni, que ainda teve um corta-luz de Kolo Muani e marcou um terceiro. Com a vitória garantida, os franceses apenas administraram o placar na segunda etapa. Mesmo assim, Mbappé recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu cruzado, fechando o placar.