Medvedev volta a decepcionar no saibro e cai na estreia em Roland Garros

Jogando na quadra Simonne-Mathieu, russo se recuperou após perder por 2 sets a 0, mas acabou derrotado com parciais de 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 e 7-5

Reprodução/@WeAreTennis O russo, ex-número 1 do mundo, não vence um torneio no circuito desde 2023



“Inimigo” declarado do saibro, o russo Daniil Medvedev, atual número 11 do mundo, caiu na primeira rodada de Roland Garros pela quinta vez na carreira, derrotado nesta terça-feira (27) pelo britânico Cameron Norrie (N.83). Jogando na quadra Simonne-Mathieu, Medvedev se recuperou depois de perder por 2 sets a 0, mas acabou derrotado com parciais de 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 e 7-5.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O russo, ex-número 1 do mundo, não vence um torneio no circuito desde 2023 e emenda seu segundo fracasso prematuro em Grand Slams, depois da derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro. Sua melhor campanha em Roland Garros foi em 2021, quando chegou às quartas de final. Esta é a quarta eliminação de Medvedev na primeira rodada do torneio parisiense, depois de 2017, 2020 e 2023, esta última com derrota para o brasileiro Thiago Wild.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP