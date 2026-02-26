Miami Open terá entrada gratuita no dia 15 de março e aposta em experiência gastronômica

Interessados deverão reservar ingresso antecipadamente pela internet

RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Torcedores assistem da arquibancada durante a partida entre Carlos Alcaraz, da Espanha, e David Goffin, da Bélgica, no quarto dia de jogos no Hard Rock Stadium



O Miami Open anunciou que a edição de 2026 começará com entrada gratuita para o público no dia 15 de março, no complexo do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. A data marca o início das duas semanas do torneio, que segue até 29 de março e integra o calendário das principais competições do circuito profissional de tênis.

Para participar do primeiro dia, os interessados deverão reservar ingresso antecipadamente pela internet. Os portões abrem às 10h, com programação que inclui partidas do qualifying em formato eliminatório simples e sessões de treino abertas ao público.

Treinos no estádio e programação ao vivo

Entre 11h e 15h, o público poderá acompanhar treinos de jogadores na quadra principal. A organização também programou atrações no palco da Fountain Plaza, com gravações de podcasts e conversas ao vivo.

Entre os nomes anunciados estão as tenistas Madison Keys e Jessica Pegula, que participam do “The Player’s Box Podcast”. O ex-campeão do torneio John Isner também está previsto na programação, ao lado de outros ex-tenistas americanos.

Outra atração confirmada é a “Hora Loca”, evento de entretenimento com música e performances ao vivo, programado para o início da tarde.

“Passaporte” gastronômico estreia no primeiro dia

A edição de 2026 também marcará o lançamento do “Ace the Taste Culinary Passport”, um passe gastronômico vendido separadamente por US$ 45 e exclusivo para o dia de abertura. A proposta é permitir que o público experimente seis pratos entre dez restaurantes participantes espalhados pelo complexo do torneio.

Entre as opções divulgadas estão pizza estilo nova-iorquino, hand roll de atum bluefin, tacos, croquetes, cheesecake basco, mini hambúrgueres e empanadas, além de arepas e pratos da culinária mexicana.

Torneio reúne elite do circuito

O Miami Open é um dos nove torneios da categoria ATP Masters 1000 no circuito masculino e também integra a série WTA 1000 no circuito feminino. Nas últimas edições, o evento contou com a presença de alguns dos principais nomes do ranking mundial, como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Segundo dados da organização, o torneio atraiu mais de 400 mil espectadores ao longo de 15 dias em 2025.

Além das partidas, o evento busca consolidar-se como experiência de entretenimento mais ampla, combinando esporte, gastronomia e atrações culturais, estratégia que acompanha a tendência de grandes competições internacionais de ampliar o tempo de permanência do público no local.

Os ingressos para os demais dias do torneio seguem à venda.