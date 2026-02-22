João Fonseca e Melo são campeões do Rio Open em jogo definido no tiebreak

A partida foi assistida pela lenda do tênis André Agassi, vencedor de oito Grand Slams, convidado pela organização para entregar o troféu do campeão de simples

João Fonseca conquistou, neste domingo (22), seu primeiro título de duplas no circuito principal da ATP. Ao lado do renomado duplista Marcelo Melo, superou o holandês Robin Hasse e o alemão Constantin Frantzen em jogo definido no super tiebreak, parciais de 6/4, 3/6 e 10/8, para erguer o troféu do Rio Open.

Para Melo, foi o bicampeonato, já que entrou no torneio como atual campeão, depois de vencer a edição passada, em parceria com Rafael Matos. A partida foi assistida pela lenda do tênis André Agassi, vencedor de oito Grand Slams, convidado pela organização para entregar o troféu do campeão de simples.

A dupla brasileira fez uma campanha bastante convincente ao longo da competição. Depois de estreia com vitória sobre o italiano Andrea Pellegrini e o argentino Román Burruchaga, também tiraram do caminho os argentinos Andrés Molteni e Máximo González, cabeças de chave número 2 do torneio Em seguida, desbancaram os alemães Mark Walner e Jakob Schnaitter.

Contra Haase e Frantzen, o início foi duro, já que os brasileiros sofreram a primeira quebra do jogo, logo no terceiro game. Vibrantes e empurrados pela torcida, reagiram rapidamente e quebraram o serviço adversário no game seguinte. O saque agressivo de João aliado a boa proteção de rede de Melo dava segurança à dupla, apesar das oscilações.

Nos games em que o saque era do veterano, contudo, a devolução da dupla holandesa/alemã era mais firme. Foi quando Melo liderava o serviço que os brasileiros sofreram a segunda quebra, assim como aconteceu na primeira. Dessa vez, a quebra não foi devolvida e os estrangeiros fecharam o set em 6/4 quando voltaram a sacar.

O segundo set começou melhor para a dupla do Brasil, que confirmou o saque no primeiro game e quebrou o serviço adversário na sequência. Melhor no saque do que na parcial anterior, Melo dificultou a vida de Haase e Frantzen em game que terminou com ponto e muita vibração de Fonseca pra deixar a vantagem em 3/0.

Em seguida, mais uma quebra para os brasileiros, antes de confirmarem o 5/0. Ficaram perto de um pneu, mas erraram nos momentos decisivos e ainda foram quebrados em seguida, com Marcelo sacando, antes de mais uma confirmação de serviço dos rivais. Com o placar em 5/3, finalmente conseguiram fechar em 6/3.

A decisão foi para o super tiebreak. Empurrados pelos gritos de “Brasil” antes do início da disputa derradeira, os tenistas da casa fecharam em 10/8, com direito a tensão no último ponto, confirmado após revisão no vídeo.

*Com informações do Estadão Conteúdo