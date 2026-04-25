Militão passará por novo exame na segunda e deve ficar fora da Copa do Mundo

Zagueiro se lesionou na terça-feira (21) durante a partida contra o Alavés, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1

Reprodução/Instagram/@edermilitao Reprodução/Instagram/@edermilitao



O Éder Militão passará na segunda-feira (27) por um novo examae na perna esquerda, após os dois primeiro não terem sidos precisos para saber qual tratamento adotar na recuperação do atleta. O jogador está com uma lesão muscular na coxa e, segundo o jornal ‘As’, da Espanha, ele está fora da Copa do Mundo.

Militão se lesionou na terça-feira (21) durante a partida contra o Alavés, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1. Em um primeiro boletim médico, divulgado na quinta-feira (23), o time merengue havia informado que os examens apontaram uma lesão muscular femoral da coxa esquerda – mesma lesão que o deixou afastado por quatro meses do gramado em dezembro do ano passado.

Um ressonância magnética detectou a nova lesão no músculo do bíceps femoral, e o tempo de recuperação é entre quatro a cinco meses.

Além de Militão, Seleção tem baixa de Rodrygo, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Estevão, que é dúvida após sofrer uma lesão grava na coxa direita.

A convocação final da Seleção Brasileira para Copa do Mundo acontecerá no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro e os jogadores se apresentação no dia 27 e junho. Primeiro jogo do Brasil no torneio é no dia 13 de junho. Um jogo contra o Marrocos às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Brasil está no Grupo C, dom Marrocos, Escócia e Haiti.