Morre aos 70 anos o ator, apresentador e surfista Daniel Sabba

Causa de sua morte ainda não foi divulgada; em 2021, artista sofreu um grave acidente que resultou em sequelas, como a paralisia de movimentos

Montagem/Instagram Daniel também lutou contra um câncer no nariz



Daniel Sabbá morreu aos 70 anos, conforme anunciado nesta sexta-feira (21) nas redes sociais do ator e surfista. A causa de sua morte ainda não foi divulgada. A cerimônia de sepultamento de Daniel será neste domingo (23) às 10h. Sabbá, que se destacou como apresentador no canal CNT, também teve uma carreira notável no surfe e em esportes radicais. Sua trajetória na televisão começou em 2000, quando lançou o programa “Sabbá Show”.

Além disso, ele participou de várias novelas da Rede Globo, como “Belíssima”, “América”, “Paraíso Tropical” e “Pecado Capital”. Em 2021, o artista sofreu um grave acidente que resultou em sequelas, como a paralisia de movimentos. Daniel também lutou contra um câncer no nariz. Seu filho, João Paulo Sabbá, mobilizou uma vaquinha online para ajudar a cobrir as despesas médicas.

Veja a publicação:

