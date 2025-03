Anitta comemora chegada do outono com ritual ao lado de Angélica e Juliette

‘Agradeço a todos que trouxeram suas vibrações para compartilhar conosco. Feliz Ano Novo. Aho’, escreveu a cantora em suas redes sociais

A artista também fez uma reflexão sobre a conexão entre os ciclos naturais e a vida humana



Anitta publicou nesta quinta-feira (20) em suas redes sociais imagens de um ritual que realizou em sua residência para comemorar a chegada do outono. Para a cantora, essa cerimônia simboliza o início de um novo ciclo, que ela considera o verdadeiro Ano Novo. “Hoje é o nosso Ano Novo. Com a chegada do outono, celebramos essa nova fase através de um ritual de equinócio, elevando nossa vibração e nos desapegando do que não nos serve mais”, comentou Anitta.

A artista também fez uma reflexão sobre a conexão entre os ciclos naturais e a vida humana. “A vida é composta por ciclos, não podemos esperar que seja verão o tempo todo. Ao respeitar essa dinâmica da natureza, conseguimos nos alinhar com o fluxo verdadeiro da vida”, afirmou.

A celebração contou com a presença de Angélica e Juliette Freire que também se mostraram entusiasmadas com a experiência. Anitta expressou sua gratidão aos amigos que participaram do ritual, destacando a importância da troca de energias. “Agradeço a todos que trouxeram suas vibrações para compartilhar conosco. Feliz Ano Novo. Aho”, finalizou a cantora.

Esse tipo de ritual, que marca a transição das estações, é uma prática que muitas pessoas adotam para se reconectar com a natureza e refletir sobre suas vidas. A celebração do equinócio de outono é um momento propício para renovação e introspecção, permitindo que os participantes se libertem de energias negativas e se preparem para o que está por vir.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

