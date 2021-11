Morre Frank Williams, ex-piloto de Fórmula 1 e fundador da Williams Racing

O ex-piloto e fundador da Williams Racing, uma das maiores escuderias da Fórmula 1, Frank Williams morreu na Inglaterra neste domingo, 28, aos 79 anos. O motivo do falecimento não foi informado no anuncio oficial da Williams. Considerado o chefe de equipe mais antigo, tendo completado 50 anos na posição em 2019, ele deixa três filhos. O britânico e sua família, incluindo a filha Claire, que comandava a equipe no dia a dia desde 2013, deixaram a Fórmula 1 no início deste ano depois de venderem a equipe para a firma de investimentos Dorilton Capital. Nas redes sociais, o perfil oficial da Fórmula 1 também divulgou o falecimento e prestou homenagens. “Sentimos a mais imensa e profunda tristeza pelo falecimento de Sir Frank Williams. Sua vida foi movida pela paixão pelo automobilismo; seu legado é incomensurável e fará parte da F1 para sempre. Conhecê-lo foi uma inspiração e um privilégio. Ele fará muita falta”, diz a mensagem.

