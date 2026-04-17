Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro e mundial

O ‘Mão Santa’ tinha 68 anos; medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, passou recentemente por uma cirurgia

Reprodução A informação foi confirmada pela família do ex-atleta



Morreu nesta sexta-feira (17) Oscar Schmidt, o “Mão Santa”, lenda do basquete brasileiro e mundial, aos 68 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-atleta. Oscar é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos maiores do mundo. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo a nota divulgada pela família, a despedida será de forma reservada e restrita aos familiares.

O recordista de pontos em Olimpíadas foi recentemente homenageado no Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no último dia 8, e introduzido ao Hall da Fama, mas não pôde comparecer por estar se recuperando de uma cirurgia. Ele foi representado pelo filho, que não deu detalhes sobre o estado de saúde do pai.

Oscar foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011. Após 11 anos entre tratamentos, o ex-atleta anunciou em 2022 que havia se curado da doença.

Títulos

Oscar Schmidt venceu os Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, batendo o time da casa, em uma das maiores vitórias da história do basquete brasileiro, e que foi um dos motivos pelos quais os Estados Unidos montaram seu lendário Dream Team.

Mão Santa tem diversos recordes, principalmente olímpicos. Ele fez o maior número de pontos em um jogo, com 55, contra a Espanha em 1988. Também tem a maior média de pontos em uma edição das Olimpíadas, com 42,3. Foi cestinha por 3 edições, e também é o maior cestinha da história da Seleção Brasileira de Basquete. É o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.973 pontos.

O ex-atleta também foi campeão dos Sul-Americanos de 1977, 1983 e 1985. Oscar é recordista de pontos em Olimpíadas, com 1.093 pontos em cinco edições. Foi introduzido ao Hall da Fama do Basquete americano em 2013, sendo um dos poucos a receber a honra sem ter atuado na NBA. Também integra os Halls da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e do basquete italiano e espanhol.

Oscar jogou por diversos times no Brasil, como Palmeiras, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1977, Flamengo e Corinthians, onde também conquistou o nacional em 1996. Foi campeão mundial com o Sírio, onde atuou de 1978 a 1982, vencendo o Mundial Interclubes de 1979, além do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Teve seu melhor momento da carreira pelo Juvecaserta, onde atuou por oito anos na Itália.

Oscar quase atuou pelo Brooklyn Nets, da NBA, mas não assinou o contrato por ter que deixar de atuar pela Seleção Brasileira. Na época, o time se chamava New Jersey Nets, e selecionou Oscar no Draft de 1984, que contou com nomes lendários como Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley e John Stockton.