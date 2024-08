MP da França investiga desaparecimento de atleta de Ruanda nos Jogos Paralímpicos de Paris

De acordo com uma fonte policial, o embaixador de Ruanda foi informado dos acontecimentos e viajou para o local

O presidente do Comitê Olímpico da Ruanda registrou o desaparecimento na terça-feira



Uma atleta ruandesa que deveria participar dos Jogos Paralímpicos de Paris está desaparecida desde o dia 20 de agosto, informou, nesta quarta-feira (28), o Ministério Público francês à AFP, acrescentando que uma investigação já foi aberta. No dia 20 de agosto, às 19h do horário local, uma atleta paralímpica de vôlei sentado deixou o campo em Courbevoie, onde se aloja a sua delegação. Segundo uma fonte policial, ela foi comer e nunca voltou. O presidente do Comitê Olímpico da Ruanda registrou o desaparecimento na terça-feira, acrescentou a fonte. O Ministério Público da cidade de Nanterre, nos subúrbios de Paris, responsável pela zona de Courbevoie, confirmou, nesta quarta-feira, ter solicitado “uma investigação pelo desaparecimento preocupante”. O embaixador de Ruanda foi informado dos acontecimentos e viajou para o local, detalhou a fonte policial.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP