Mundial de Clubes: trios brasileiros de arbitragem estreiam nos jogos de Inter de Milão e Manchester City

Representantes do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o goiano Wilton Pereira Sampaio carrega prestígio na Fifa, enquanto o catarinense Ramon Abatti Abel também foi bem avaliado pelo trabalho no Catar pela entidade

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO A estreia da arbitragem brasileira no Mundial de Clubes ocorre no Rose Bown Stadium, em Los Angeles



Depois de os quatro times do País entrarem em campo no Mundial de Clubes, será a vez de a arbitragem verde e amarela estrear. A Fifa anunciou que o trio formado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio e os auxiliares Bruno Boschilia e Bruno Pires estará em ação no embate entre Inter de Milão e Monterrey, nesta terça, às 22 horas de Brasília. Já Ramon Abatti Abel entrará em ação na quarta-feira (18), em Manchester City x Wydad Casablanca (13h de Brasília), auxiliado por Rafael Alves e Danilo Simon Manis. A estreia da arbitragem brasileira no Mundial de Clubes ocorre no Rose Bown Stadium, em Los Angeles, em duelo de italianos e mexicanos.

O trio terá a companhia do uruguaio Gustavo Tejera, designado o quarto árbitro da partida. Representantes do Brasil na Copa do Mundo de 2022, o goiano Wilton Pereira Sampaio carrega prestígio na Fifa, enquanto o catarinense Ramon Abatti Abel também foi bem avaliado pelo trabalho no Catar pela entidade e estreará no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Wilton Pereira e Ramon Abatti estiveram na definição da última vaga ao Mundial de Clubes, em confronto entre Los Angels FC e América do México, vencido pelos norte-americanos de virada, por 2 a 1. O goiano foi o árbitro de campo e anotou um pênalti aos mexicanos logo aos 14 minutos após consulta ao VAR. Seu trabalho foi bastante elogiado. A definição do substituto do León, do México, banido do Mundial pela Fifa, contou com os auxiliares brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires e Ramon Abatti Abel desempenhou a função de quarto árbitro no BMO Stadium, em Los Angeles.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Fifa ainda anunciou o responsável por apitar a estreia do Fluminense, diante do Borussia Dortmund. Último time brasileiro a entrar em campo, os cariocas atuam nesta terça-feira, às 12 horas (16h de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Fluminense x Borussia Dortmund contará com Ilgiz Tantashev, do Usbequistão, no apito. Ele será auxiliado pelos compatriotas Andrey Tsapenko e Timur Gaynulli, com Omar Al Ali, dos Emirados Árabes Unidos, como quarto árbitro.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias