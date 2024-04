‘Não fui comunicado de nada. Sigo enquanto estiver no comando’, diz treinador do São Paulo

Técnico Thiago Carpini despistou pressão sobre suposta demissão do time; em parte, o treinador também culpou a imprensa pelo momento conturbado

O técnico Thiago Carpini despistou pressão sobre sua suposta demissão, após a derrotas do São Paulo. Em parte, o treinador também culpou a imprensa pelo momento conturbado. “Não fui comunicado de nada (demissão). Sigo enquanto estiver no comando. Muito se fala nos últimos 30 dias pela imprensa. Mas eu sigo enquanto estiver no comando”, afirmou o treinador em entrevista coletiva. Carpini falou sobre a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. “Derrota ruim, sofrida, sequência difícil. É um momento delicado, mas valorizo os atletas, o que entregaram dentro de campo. O Ferreira não tinha 100% de condições, mas mesmo assim quis ajudar e ajudou”, disse o treinador, referindo-se ao autor do gol são-paulino na partida. Os jogadores que atuaram diante do Flamengo estão de folga nesta quinta-feira (18). O São Paulo volta a campo apenas no domingo (21), em Goiânia, diante do Atlético-GO.

