Flamengo vence São Paulo, assume liderança e aumenta pressão sobre Carpini

Rubro-negro derrotou o tricolor por 2 a 1 com um golaço de Luiz Araújo

Fraco, apagado e sem criação, o São Paulo perdeu mais um jogo no campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento, a frente somente do Cuiabá, que tem um jogo a menos. A equipe de Thiago Carpini foi derrotada pelo organizado Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, e deixou a situação ainda mais complicada para o treinador que já vinha sendo questionado pela torcida, que pede sua saída. Diante do tricolor do Morumbi, o rubro-negro dominou todo o jogo sem nenhuma dificuldade. No primeiro tempo, o São Paulo só teve uma chance de gol, que Alisson bateu fraco, sem dificuldades para Rossi defender. Luiz Araújo, por sua vez, que entrou no lugar de Everton Cebolinha que saiu no primeiro tempo após sentir o tornozelo, abriu o placar com um belo chute de canhota de fora da área. Sem nenhuma dificuldade para jogar e com um São Paulo que errava muitos passasses e saída de bola, o Flamengo teve outras oportunidades de marcar ainda no primeiro tempo. Umas delas foi com Pedro, em uma cabeçada após jogada de Bruno Henrique pela esquerda.

O segundo gol do rubro-negro veio logo no começo do segundo tempo. Em uma saída lenta e errada do São Paulo, Pedro roubou a bola, criou a jogada e chegou a chutar para o gol, mas parou nas mãos de Rafael, que espalmou, porém, não conseguiu evitar a bola do uruguaio De La Cruz, que sem marcação, só precisou empurrar para o fundo do gol. Mesmo com dois gols atrás no placar, o São Paulo não esboçou reação, o Flamengo seguia sendo muito superior no jogo. Apesar de pouca criação, aos 33 minutos, em uma jogada de Erick, que entrou no intervalo do segundo tempo, e um passe para Alisson que encontrou Ferreirinha dentro da área, o atacante que voltou hoje a jogar após ficar afastado por causa de lesão cabeceou e diminuiu a vantagem flamenguista.

O gol deu uma vida para o tricolor, que teve um outra boa chance cinco minutos depois com uma jogada pela esquerda de Ferreirinha. Ele driblou três jogadores do Flamengo e encontrou André Silva na área, mas antes que o atacante pudesse finalizar, Rossi chegou na bola e impediu o que poderia ter sido o gol de empate do São Paulo. O tricolor ficou um pouco mais ofensivo na reta final, buscando gols e chegando mais na área flamenguista, algo que não tinha acontecido até os 30 minutos do segundo tempo. Porém, a leve reação são-paulina parou por aí e Flamengo que tinha dado uma leva desorganizada, que contribuiu para melhora do São Paulo, voltou a reagir e teve a chance de fazer o terceiro já nos acréscimos, mas Rafael defendeu. Com o resultado, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo volta a jogar no domingo (20) contra o Atlético-GO.