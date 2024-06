Neymar diz que Bola de Ouro deste ano ‘obviamente’ é de Vinicius Júnior

Jogador falou sobre seu colega de seleção brasileira na quarta edição do leilão beneficente do seu instituto; dinheiro arrecadado será doado ao Rio Grande do Sul

Reprodução/Instagram/@neymarjr Neymar esteve presente na quarta edição do leilão beneficente do instituto Neymar Jr



Neymar participou de um leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr. e prestou homenagem às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante o evento, o jogador anunciou que o dinheiro arrecadado – R$ 21 milhões – será doado para auxiliar as pessoas afetadas pela catástrofe ambiental. Este foi o maior valor já arrecadado desde a primeira edição, em 2017. Na entrada do leilão, ele também manifestou seu apoio a Vini Jr., elogiando o desempenho do jogador na Champions League. “Obviamente a Bola de Ouro é dele. Estou na torcida. Mandei mensagem antes do jogo, pós-jogo. É um menino que eu amo de paixão. Grande amigo que o futebol me deu. Com certeza, será coroado com a Bola de Ouro. Ele está incrível, carregando a bandeira do nosso país ao redor do mundo. A gente fica muito feliz e torce por ele”, disse.

O evento contou com diversos itens de grande valor, como a camisa autografada de Pelé e uma chuteira de ouro autografada pelo próprio Neymar. A presença do craque brasileiro no leilão contribuiu significativamente para arrecadar fundos em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA