Neymar é multado em R$ 16 milhões por obra irregular em mansão em Mangaratiba

Relatório aponta diversas irregularidades na construção; jogador tem 20 dias para recorrer

O jogador Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões devido a uma obra irregular em uma mansão, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pela procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva. Na visão da procuradora, que recebeu o relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município, houve instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental (R$ 10 milhões); movimentação de terra sem autorização R$ 5 milhões; supressão de vegetação sem autorização (R$ 1 milhão); e descumprimento deliberado de embargo (R$ 10 mil). O jogador tem 20 dias para entrar com um recurso. O relatório da pasta conta com 46 páginas e aponta outras infrações, como desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e uso de areia de praia sem autorização ambiental.

O pai do atleta, Neymar Santos, chegou a receber voz de prisão da secretaria do Meio Ambiente do município de Mangaratiba que estava trabalhando em uma fiscalização de obra na mansão do jogador no condomínio Aero Rural. Segundo nota da prefeitura de Mangaratiba, o pai do atleta apareceu durante a visita das autoridades que investigavam crimes ambientais e se mostrou bastante irritado com a situação. Em vídeo divulgado pelo jornal ‘Metrópoles’, ele apareceu exaltado e discutindo com os agentes. “Vocês invadem a minha casa e acham o quê?”, diz. A secretária Shayene Barreto informa que ele está desacatando uma autoridade e Neymar Santos explode. “Eu não estou desacatando autoridade, estou na minha casa. Você está dentro da minha casa então você fala baixo comigo, então você abaixa a bola comigo. Estou dentro da minha casa”, diz. A secretária então, após alertá-lo várias vezes, informa que ele vai ser preso. “Faz o que você quiser”, Neymar responde. Em seguida, ele recebe a voz de prisão.