Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: ‘Vivendo ano a ano’

Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: 'Estou vivendo ano a ano'



O atacante Neymar não descarta abandonar o futebol no final do ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador, de 34 anos, afirmou não ter planos a longo prazo para a carreira, mas admitiu a importância deste ano.

“Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar. Estou vivendo ano a ano. Tem esse ano, que é muito importante não só para o Santos, mas para a seleção brasileira, e para mim também”, disse o atleta.

Neymar também falou do planejamento feito pera seu retorno este ano. “Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar. O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito. Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada.”

Apesar de falar em parar com o futebol, Neymar se mostrou feliz com seu rendimento na partida contra o Velo Clube, domingo passado, na Vila Belmiro, na goleada por 6 a 0. “Consegui voltar muito bem neste último jogo. Fico feliz e tranquilo por ter voltado um pouco melhor do que estava antes. Óbvio que preciso adquirir um pouco mais de ritmo, mas é com perseverança que vou alcançar meu 100%. Vou vivendo ano a ano. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, vai ser do meu coração. É um dia de cada vez.”

*Estadão Conteúdo