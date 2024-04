NFL anuncia Green Bay Packers como adversário do Philadelphia Eagles em jogo no Brasil

Jogo, marcado para setembro na Neo Química Arena, marcará a primeira vez que um país do Hemisfério Sul sediará uma partida da NFL

A National Football League (NFL) anunciou que o Green Bay Packers será o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da competição a ser realizado no Brasil. O confronto está marcado para acontecer na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na semana de abertura da liga, em setembro. Esta será a primeira partida realizada em uma sexta-feira em 50 anos. O jogo, agendado para o dia 6 de setembro, faz parte do projeto de expansão da NFL no Brasil e em outros mercados, como o europeu. A liga já realizou partidas em Londres, na Inglaterra, e em Frankfurt, na Alemanha, em 2023. Há planos para incluir a Espanha como um dos locais para receber jogos de futebol americano. Esta será a primeira vez que um país do Hemisfério Sul sediará uma partida da NFL. A escolha da Neo Química Arena como local do jogo se deu pela proximidade com a estação de metrô Corinthians-Itaquera e pela infraestrutura do estádio. A cidade de São Paulo foi preferida em relação ao Rio de Janeiro como sede do evento.

O Brasil tem sido alvo de ações da NFL nos últimos anos, com um crescimento significativo na audiência do esporte no país. O evento “NFL in Brasa” atraiu milhares de fãs para acompanhar o Super Bowl em São Paulo. A liga pretende manter presença no Brasil a longo prazo, com investimentos e eventos frequentes, além da expectativa de franquias garantirem os direitos da liga no país.

