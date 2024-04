Futebol feminino: Nigéria garante vaga nas Olimpíadas de Paris e entra no grupo do Brasil

Última das doze seleções participantes será conhecida nesta quarta-feira (10), com o duelo entre Zâmbia e Marrocos

Phill Magakoe / AFP Atacante sul-africana nº 11 Thembi Kgatlana disputa a bola com o meio-campista nigeriano nº 10 Christy Ucheibe durante a partida de segunda mão das eliminatórias olímpicas de 2024 entre a África do Sul e a Nigéria no Estádio Loftus Versfeld em Pretória



A equipe feminina da Nigéria garantiu sua vaga nas Olimpíadas de Paris ao empatar em 0 a 0 com a África do Sul, em Pretória, nesta terça-feira (9), e passa a integrar o grupo C, que conta com Brasil, a atual campeã mundial, Espanha, e o Japão. As ‘Super Águias’ fizeram valer a vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida, disputado na última sexta-feira, em Abuja. A última das doze seleções participantes será conhecida nesta quarta-feira, com o duelo entre Zâmbia e Marrocos. Na ida, as marroquinas, comandadas pelo técnico espanhol Jorge Vilda, venceram por 2 a 1 e defendem essa vantagem na partida de volta.

Grupos das Olimpíadas