Nova Vila Belmiro é aprovada pela prefeitura e terá 30 mil lugares
Projeto prevê um investimento total de cerca de R$ 700 milhões, que inclui também contrapartidas ligadas à infraestrutura dos arredores do estádio
Raul Baretta/Santos FC.O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, com o prefeito Rogério Santos e o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa durante evento de aprovação da Prefeitura para construção de nova arena
*Reportagem produzida com auxílio de IA
