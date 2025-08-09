Nova Vila Belmiro é aprovada pela prefeitura e terá 30 mil lugares

O Santos teve oficializada nesta sexta-feira (8) a aprovação do projeto para construção da nova arena no terreno onde está localizado o atual estádio da Vila Belmiro, em Santos. O acordo foi assinado pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, pelo prefeito Rogério Santos (Republicanos) e pelo diretor de Novos Negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves, durante evento no Palácio José Bonifácio, sede da prefeitura.

O projeto prevê um investimento total de cerca de R$ 700 milhões, que inclui também contrapartidas ligadas à infraestrutura dos arredores do estádio, como revitalização de vias, instalação de câmeras de segurança e melhorias na sinalização. A nova arena será multiuso, com capacidade para 30 mil lugares e até 600 vagas de estacionamento no mesmo terreno da atual Vila Belmiro.

Segundo o prefeito Rogério Santos, o projeto valoriza a história do clube e visa a melhoria da qualidade de vida dos moradores do entorno: “A Vila Belmiro é um dos equipamentos mais importantes do bairro. Todas as medidas compensatórias e mitigatórias visam aprimorar o convívio entre o estádio e a comunidade.” O prazo estimado para a conclusão das obras é de aproximadamente três anos, seguindo o plano do arquiteto Luiz Volpato.

Marcelo Teixeira adiantou que o cronograma das próximas etapas será apresentado em coletiva de imprensa, ainda sem data definida. O presidente ressaltou a importância do empreendimento para a região: “É um momento histórico para a Baixada Santista e para o Santos Futebol Clube. A nova arena não será usada apenas para jogos, mas também para shows e eventos, preservando a tradição e valorizando a Vila Belmiro.”

Enquanto a construção estiver em andamento, o clube planeja mandar seus jogos no Paulo Machado de Carvalho, em São Paulo, mas não descarta a possibilidade de utilizar outros estádios, inclusive em Santos, como a Portuguesa Santista e o Jabaquara. Sobre a gestão da arena, o Santos manterá o direito de superfície do estádio por 30 anos, preservando a propriedade do clube e 100% das receitas relacionadas ao futebol. A WTorre será responsável pela administração operacional, locações, concessões, naming rights e eventos culturais, com o clube sendo majoritário nos lucros, que podem variar entre 55% e 70% conforme o desempenho do equipamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Peixe terá até um ano, prorrogável por igual período, para solicitar a licença para o início das obras, que deverão durar cerca de 40 meses. Ainda não há previsão para o início da captação dos recursos nem para o começo da construção. Este projeto encerra mais de dois anos de tramitação e negociações com o poder público, marcando um avanço significativo para o Santos e a cidade, que devem receber um equipamento moderno e multifuncional, integrando esportes, cultura e lazer para a população.