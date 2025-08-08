Jovem Pan > Esportes > Futebol > Clubes brasileiros prestam homenagem para Arlindo Cruz: ‘Voz marcante da cultura brasileira’

Cantor, um dos maiores nomes do samba, morreu aos 66 anos no Hospital Barra D’or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

  • Por Sarah Américo
  • 08/08/2025 18h25 - Atualizado em 08/08/2025 18h27
Reprodução/Twitter/@saopaulofc arlindo cruz Arlindo Cruz morreu aos 66 anos

Os clubes brasileiros usaram as redes sociais para homenagear o cantor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8). O artista era torcedor do Flamengo. “Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo Mais Querido”, escreveu o time rubro-negro. Outros gigantes cariocas, como Botafogo e o Fluminense também se despediram do cantor. “Sua arte nos deu tantas alegrias e sempre nos lembraremos dele com a alegria que ele iria querer. Obrigado por tanto, gênio. Toda a nossa solidariedade à família, amigos e a toda a imensidão de fãs.”, escreveu o Fluminense. “O Botafogo lamenta o falecimento de Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas de todos os tempos e grande expoente da cultura nacional.”, disse o Glorioso.

O Madureira, time do bairro onde o Arlindo nasceu, também se despediu do artista. “O Madureira Esporte Clube lamenta, com profundo pesar, o falecimento do cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes da história do samba e grande representante da cultura suburbana carioca”. Outras equipes, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Internacional e Bahia, também se pronunciaram. O cantor, um dos maiores nomes do samba, morreu aos 66 anos no Hospital Barra D’or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele lidava com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico, ocorrido em março de 2017.

 
