Clubes brasileiros prestam homenagem para Arlindo Cruz: ‘Voz marcante da cultura brasileira’

Cantor, um dos maiores nomes do samba, morreu aos 66 anos no Hospital Barra D’or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Reprodução/Twitter/@saopaulofc Arlindo Cruz morreu aos 66 anos



Os clubes brasileiros usaram as redes sociais para homenagear o cantor Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8). O artista era torcedor do Flamengo. “Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o nome do Flamengo com orgulho, embalando gerações com seu talento e sua paixão pelo Mais Querido”, escreveu o time rubro-negro. Outros gigantes cariocas, como Botafogo e o Fluminense também se despediram do cantor. “Sua arte nos deu tantas alegrias e sempre nos lembraremos dele com a alegria que ele iria querer. Obrigado por tanto, gênio. Toda a nossa solidariedade à família, amigos e a toda a imensidão de fãs.”, escreveu o Fluminense. “O Botafogo lamenta o falecimento de Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas de todos os tempos e grande expoente da cultura nacional.”, disse o Glorioso.

O Madureira, time do bairro onde o Arlindo nasceu, também se despediu do artista. “O Madureira Esporte Clube lamenta, com profundo pesar, o falecimento do cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes da história do samba e grande representante da cultura suburbana carioca”. Outras equipes, como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Internacional e Bahia, também se pronunciaram. O cantor, um dos maiores nomes do samba, morreu aos 66 anos no Hospital Barra D’or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele lidava com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico, ocorrido em março de 2017.

O Madureira Esporte Clube lamenta, com profundo pesar, o falecimento do cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes da história do samba e grande representante da cultura suburbana carioca. pic.twitter.com/iiLpxNEHdw — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) August 8, 2025

O Botafogo lamenta o falecimento de Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas de todos os tempos e grande expoente da cultura nacional. Cantor, compositor e referência para inúmeras gerações de músicos, o artista marcou o seu nome na história e será lembrado para sempre por sua… pic.twitter.com/WmWVEak8Pc — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 8, 2025

Um dos maiores cariocas de todos os tempos, um dos gigantes da música brasileira e autor da trilha sonora da vida de muita gente, Arlindo Cruz nos deixou nesta sexta-feira. Sua arte nos deu tantas alegrias e sempre nos lembraremos dele com a alegria que ele iria querer.… pic.twitter.com/BqAyeAY71e — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2025

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ilustre rubro-negro e Sambista Perfeito, Arlindo Cruz, nesta sexta-feira (08), aos 66 anos. Ícone do samba, multi-instrumentista, compositor genial e voz marcante da cultura brasileira, Arlindo sempre levou o… pic.twitter.com/dM8YZB4zrp — Flamengo (@Flamengo) August 8, 2025

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Arlindo Cruz, que nos deixou nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. Referência, o sambista Arlindo Cruz, ao longo de sua carreira, integrou o tradicional conjunto Fundo de Quintal, compôs e marcou com sua voz inúmeros… pic.twitter.com/EtBz3AlCYZ — Corinthians (@Corinthians) August 8, 2025

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do músico brasileiro Arlindo Cruz. O cantor foi e continuará sendo um dos maiores nomes do samba de todos os tempos. Multi-instrumentista e um compositor único, Arlindo possuiu mais de 550 músicas gravadas pelos mais… pic.twitter.com/vqKCxID3BT — Santos FC (@SantosFC) August 8, 2025