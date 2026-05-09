Número 1 do mundo, Sabalenka cai na 3ª rodada do WTA 1000 de Roma

A bielorrussa de 28 anos, finalista em 2024, mostrou dificuldades físicas devido a dores no quadril, o que a obrigou a pedir atendimento médico durante o terceiro set

Tiziana FABI / AFP Estrela é dúvida para o torneio de Roland Garros



A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, foi eliminada neste sábado (9) do WTA 1000 de Roma, o último grande torneio da temporada de saibro antes de Roland Garros (24 de maio – 7 de junho), derrotada na terceira rodada pela romena Sorana Cirstea (N.27).

Cirstea venceu o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 13 minutos, e impôs a Sabalenka sua terceira derrota no ano.

A bielorrussa de 28 anos, finalista em Roma em 2024, mostrou dificuldades físicas devido a dores no quadril, o que a obrigou a pedir atendimento médico durante o terceiro set, aumentando ainda mais as dúvidas sobre suas condições para o torneio de Roland Garros.

Sabalenka vinha de uma temporada praticamente perfeita, chegando à final do Aberto da Austrália e conquistando títulos em Brisbane, Indian Wells e Miami.

No saibro, no entanto, foi eliminada nas quartas de final em Madri pela americana Hailey Baptiste, e agora sofre outra decepção em Roma, um dos poucos torneios WTA 1000 que ainda não conquistou.

No ano passado, a número 1 do mundo foi derrotada na final de Roland Garros pela americana Coco Gauff.