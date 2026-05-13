Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coritiba e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h30, no Couto Pereira, em jogo de volta pela quinta fase da Copa do Brasil

  • Por Jovem Pan
  • 13/05/2026 16h13
O confronto segue completamente aberto após o empate sem gols na ida, na Vila Belmiro. Quem vencer garante vaga nas oitavas de final, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo

A partida será transmitida pela Jovem Pan no rádio e no Youtube, mas também será transmitida com imagens pelo streaming Prime Video.

