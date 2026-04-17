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Oscar Schmidt passa mal e é internado

O ‘Mão Santa’ está com 68 anos e passou recentemente por cirurgia

  • Por Márcia Dantas e Fernando Keller
  • 17/04/2026 15h14 - Atualizado em 17/04/2026 15h51
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reprodução/Instagram oscar schmidt Oscar Schmidt lamenta a morte de Kobe Bryant

Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete da Seleção Brasileira, foi internado após ter um mal-estar. A informação foi confirmada pela assessoria da lenda do basquete nesta sexta-feira (17).

A nota também diz que ainda não se tem confirmação do estado de saúde do maior pontuador da história das Olimpíadas. Em comunicado, o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) afirmou que a família do paciente pede discrição neste momento, e que em breve a comunicação pessoal da família divulgará um comunicado oficial com mais informações.

O “Mão Santa” foi recentemente homenageado no Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e introduzido ao Hall da Fama, mas não pode comparecer por estar se recuperando de uma cirurgia e foi representado pelo filho, que não deu detalhes sobre o estado de saúde do pai. A cerimônia aconteceu no último dia 8.

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