A história de equipes que deixaram saudade na F1

Relembre a trajetória, os pilotos notáveis e o legado de escuderias como Jordan, Minardi e Brabham que marcaram época na Fórmula 1.

Divulgação/ Netflix Estreia de Michael Schumacher: Em 1991, a equipe deu ao futuro heptacampeão mundial sua primeira oportunidade na F1, no Grande Prêmio da Bélgica.



A Fórmula 1 é um esporte definido tanto por suas vitórias e campeonatos quanto pelas histórias de suas equipes. Ao longo de décadas, diversas escuderias deixaram sua marca no grid, mas nem todas sobreviveram aos desafios financeiros e técnicos da categoria. Este artigo analisa a história de equipes icônicas como Jordan, Minardi e Brabham, que não existem mais, mas cujo legado e memórias permanecem vivos entre os fãs do automobilismo, cada uma com sua identidade única e contribuição para o esporte.

A irreverência e as vitórias da Jordan Grand Prix

Fundada pelo carismático irlandês Eddie Jordan, a Jordan Grand Prix estreou na Fórmula 1 em 1991 e rapidamente se tornou uma das favoritas do público. Conhecida por sua atmosfera descontraída, que contrastava com a seriedade de equipes maiores, e por suas icônicas pinturas, como a verde da 7 Up e a amarela da Benson & Hedges, a equipe era sinônimo de “rock and roll” no paddock.

Apesar de operar com orçamentos mais modestos, a Jordan alcançou um sucesso notável e foi responsável por momentos históricos.

Estreia de Michael Schumacher: Em 1991, a equipe deu ao futuro heptacampeão mundial sua primeira oportunidade na F1, no Grande Prêmio da Bélgica.

Primeira vitória: O ponto alto veio no caótico GP da Bélgica de 1998, com uma dobradinha memorável de Damon Hill em primeiro e Ralf Schumacher em segundo.

Disputa pelo título: Em 1999, Heinz-Harald Frentzen venceu duas corridas e chegou a disputar o campeonato de pilotos, terminando em um impressionante terceiro lugar.

Última vitória: A quarta e última vitória da equipe foi conquistada por Giancarlo Fisichella no GP do Brasil de 2003, em uma das corridas mais confusas da história.

O legado da Jordan é o de uma equipe “matadora de gigantes”, que provou ser possível competir e vencer com recursos limitados. Sua linhagem continua no grid atual, tendo se transformado em Midland, Spyker, Force India, Racing Point e, finalmente, na atual equipe Aston Martin.

Minardi, a amada equipe do fundo do grid

Nenhuma equipe representa melhor o espírito de luta e a paixão pelo automobilismo do que a Minardi. Fundada por Giancarlo Minardi, a escuderia italiana competiu na F1 de 1985 a 2005 e, embora nunca tenha conquistado um pódio, ganhou o coração de fãs em todo o mundo por sua resiliência e por ser uma verdadeira escola de talentos.

A Minardi operava com o menor orçamento do grid, mas sua importância para a categoria é inegável. Ela foi a porta de entrada para uma geração de pilotos que se tornariam estrelas.

Pilotos revelados: Nomes como Fernando Alonso, Mark Webber, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli e Jos Verstappen tiveram suas primeiras experiências na F1 com a equipe de Faenza.

Pontos memoráveis: Cada ponto conquistado era celebrado como uma vitória. Um dos momentos mais emblemáticos foi a estreia de Mark Webber no GP da Austrália de 2002, quando ele terminou em quinto lugar, levando a equipe e o público local ao delírio.

Espírito de equipe: A Minardi era conhecida por sua atmosfera familiar e pela dedicação de seus funcionários, que muitas vezes realizavam milagres para colocar os carros na pista.

Em 2005, a equipe foi vendida para a Red Bull e se tornou a Scuderia Toro Rosso (hoje RB Formula One Team), continuando sua missão de desenvolver jovens talentos. A Minardi deixou a saudade de uma era em que a paixão podia, de certa forma, competir com o dinheiro.

Brabham, da glória à inovação técnica

A história da Brabham é uma das mais ricas e bem-sucedidas da Fórmula 1. Fundada em 1960 pelo piloto australiano Jack Brabham e pelo projetista Ron Tauranac, a equipe se destacou tanto por seus títulos quanto por suas revolucionárias inovações de engenharia.

A trajetória da Brabham pode ser dividida em fases distintas, todas marcadas pelo sucesso.

O piloto-construtor campeão: Em 1966, Jack Brabham alcançou um feito único e jamais repetido: sagrou-se campeão mundial de pilotos em um carro de sua própria fabricação. A equipe também venceu o campeonato de construtores naquele ano e em 1967, com Denny Hulme.

A era Bernie Ecclestone: Sob o comando de Ecclestone a partir de 1972, a Brabham continuou a inovar. O projetista Gordon Murray criou carros icônicos, como o BT46B “fan car” (carro-ventilador), que usava uma ventoinha para gerar um downforce extremo. O carro foi tão dominante em sua única corrida, o GP da Suécia de 1978, que foi banido logo em seguida.

Títulos com motores turbo: A equipe foi pioneira no uso de motores turbo, levando Nelson Piquet aos títulos mundiais de 1981 e 1983, este último sendo o primeiro campeonato vencido com um motor turboalimentado.

Após um período de declínio, a Brabham encerrou suas atividades em 1992. Seu legado é o de uma força dominante que combinava performance na pista com genialidade técnica, deixando um impacto duradouro no design e na tecnologia da Fórmula 1.

A trajetória de Jordan, Minardi e Brabham ilustra a diversidade de histórias que compõem a Fórmula 1. Da irreverência competitiva da Jordan, passando pela paixão resiliente da Minardi, até a excelência técnica e os títulos da Brabham, essas equipes deixaram uma marca indelével. Embora seus nomes não estejam mais no grid, seu espírito e suas contribuições continuam a ser uma parte fundamental da rica herança do esporte.