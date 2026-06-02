João Fonseca x Jakub Mensik: onde assistir ao jogo de Roland Garros

Brasileiro disputa as quartas de final nesta terça-feira (20); se vencer, pega o vencedor da partida entre o espanhol Rafael Jodar e o alemão Alexander Zverev

DIMITAR DILKOFF / AFP Brasileiro João Fonseca enfrenta o tcheco Jakub Mensik pelas quartas de final de Roland Garros



João Fonseca enfrenta o tcheco Jakub Mensik nesta terça-feira (2), às 15h15 (horário de Brasília), pelas quartas de final de Roland Garros. A partida ocorre na quadra Philippe-Chatrier e será transmitida ao vivo pela ESPN e pela plataforma Disney+.

Esta é a primeira vez que o brasileiro, de 19 anos, alcança as quartas de final de um Grand Slam. Atual número 30 do ranking da ATP, Fonseca garantiu uma premiação superior a R$ 2 milhões com a campanha no torneio francês, aproximando-se de sua melhor marca na classificação mundial.

O adversário, Jakub Mensik, ocupa a 27ª posição do ranking. O histórico entre os dois registra dois confrontos anteriores, ambos com vitória de Fonseca. No Next Gen ATP Finals, o brasileiro venceu por 3 sets a 2. Já no ATP da Basileia, em outubro do ano passado, a vitória ocorreu por WO após a desistência de Mensik devido a uma lesão no pé esquerdo.

Caso vença o confronto desta terça-feira, João Fonseca enfrentará na semifinal o vencedor da partida entre o espanhol Rafael Jodar e o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo.