A Tríplice Coroa do automobilismo: o desafio supremo das pistas

Conheça a história, as regras e o único piloto a conquistar as vitórias em Mônaco, Le Mans e Indianápolis

Noord-Hollands Archief/Wikimedia Commons O britânico Graham Hill é o único vencedor da Tríplice Coroa



A Tríplice Coroa do Automobilismo não é um troféu físico entregue por uma federação específica, mas sim o reconhecimento intangível mais prestigiado do esporte a motor mundial. Para alcançá-la, um piloto precisa demonstrar uma versatilidade extraordinária, vencendo as três corridas mais antigas, difíceis e reverenciadas do mundo: o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans. Esta façanha exige domínio sobre monopostos em circuitos de rua, alta velocidade em ovais e resistência em protótipos de longa duração.

Devido à extrema dificuldade e à especialização cada vez maior dos atletas modernos, é comum que entusiastas e historiadores pesquisem quais pilotos venceram Mônaco, Le Mans e Indy 500, conquistando a tríplice coroa, apenas para descobrir que a lista contém um único nome na história. A busca por este título honorário tornou-se, nas últimas décadas, uma meta pessoal para lendas que buscam transcender suas categorias de origem.

História e origem do conceito

A ideia da Tríplice Coroa consolidou-se em meados do século XX, embora não existisse como uma competição formal. O termo ganhou força principalmente através de Graham Hill, o piloto britânico que perseguiu ativamente esse status. Em uma entrevista em 1975, pouco antes de sua morte, Hill mencionou que esse era o seu objetivo final, solidificando a definição que hoje é amplamente aceita.

Historicamente, entre as décadas de 1950 e 1970, era mais comum que pilotos transitassem entre diferentes categorias. O calendário permitia que estrelas da Fórmula 1 cruzassem o Atlântico para correr na Indy 500 ou participassem de corridas de resistência na Europa.

Com o passar dos anos, o profissionalismo e a exclusividade contratual tornaram essa travessia rara. As datas do GP de Mônaco e das 500 Milhas de Indianápolis passaram a coincidir frequentemente no último domingo de maio, forçando os pilotos a escolherem um único campeonato, o que transformou a Tríplice Coroa em um desafio logístico quase impossível para pilotos ativos em temporada regular.

Definições e funcionamento das provas

Para compreender a magnitude da conquista, é necessário analisar as características técnicas distintas de cada um dos três pilares que sustentam a Tríplice Coroa. Cada prova exige um conjunto de habilidades quase antagônico.

Há uma variação na definição aceita: enquanto a maioria considera o GP de Mônaco como a terceira joia, alguns puristas e o próprio Graham Hill consideravam, em certos momentos, o Título Mundial de Fórmula 1 como o requisito, em vez da vitória isolada no principado. No entanto, a definição baseada nas três corridas (Mônaco, Indy, Le Mans) é a mais utilizada atualmente.

As exigências de cada etapa são:

Grande Prêmio de Mônaco (Fórmula 1):

Foco: Precisão absoluta e qualificação.

Desafio: Um circuito de rua estreito e sem áreas de escape. O piloto precisa de reflexos rápidos e capacidade de manter a concentração máxima por cerca de duas horas, trocando marchas milhares de vezes sem cometer erros.

500 Milhas de Indianápolis (IndyCar):

Foco: Velocidade pura, coragem e estratégia de vácuo.

Desafio: Um oval de altíssima velocidade (médias acima de 350 km/h) com quatro curvas inclinadas. Exige sensibilidade extrema ao acerto do carro e habilidade para navegar em tráfego intenso a velocidades letais.

24 Horas de Le Mans (WEC/Endurance):

Foco: Resistência, consistência e gestão de equipamento.

Desafio: Uma maratona de um dia inteiro que envolve pilotagem noturna e mudanças climáticas. O piloto deve ser rápido, mas também saber poupar combustível e pneus, além de dividir o carro com outros companheiros e gerenciar o tráfego de carros mais lentos de outras categorias.

O único detentor e os candidatos históricos

Ao analisar os registros para responder quais pilotos venceram Mônaco, Le Mans e Indy 500, conquistando a tríplice coroa, o resultado aponta exclusivamente para o britânico Graham Hill. Sua versatilidade permanece inigualável na história do automobilismo.

As conquistas de Graham Hill:

GP de Mônaco: Venceu 5 vezes (1963, 1964, 1965, 1968, 1969). Ficou conhecido como “Mr. Monaco”. 500 Milhas de Indianápolis: Venceu em 1966, logo em sua primeira participação como novato, pilotando um Lola-Ford. 24 Horas de Le Mans: Venceu em 1972, pilotando um Matra-Simca MS670 ao lado de Henri Pescarolo, completando a Tríplice Coroa.

Além de Hill, existem pilotos notáveis que conquistaram duas das três pernas da coroa e ainda estão ativos ou recentemente aposentados, mantendo o sonho teoricamente vivo, embora improvável para alguns.

Pilotos com 2 de 3 vitórias (Status Atual):

Fernando Alonso (Espanha):

Mônaco: Venceu em 2006 e 2007.

Le Mans: Venceu em 2018 e 2019.

Falta: Indy 500. Alonso participou da prova em 2017 (liderou voltas, mas o motor quebrou), falhou na classificação em 2019 e terminou discretamente em 2020.

Juan Pablo Montoya (Colômbia):

Mônaco: Venceu em 2003.

Indy 500: Venceu em 2000 e 2015.

Falta: Le Mans. Montoya venceu na categoria LMP2 Pro-Am, mas nunca venceu na classificação geral (overall) que é o requisito para a Coroa.

Jacques Villeneuve (Canadá):

Indy 500: Venceu em 1995.

Título Mundial de F1: Venceu em 1997 (se considerada a definição alternativa).

Mônaco: Nunca venceu.

Le Mans: Terminou em 2º lugar em 2008.

Curiosidades e fatos marcantes

A mística em torno da Tríplice Coroa gera diversas estatísticas e situações inusitadas no mundo do esporte a motor.

A Tríplice Coroa de Equipes: Embora seja um título de pilotos, a McLaren é a única equipe automobilística a ter vencido as três provas: Indy 500 (primeira vitória em 1974), GP de Mônaco (primeira em 1984) e as 24 Horas de Le Mans (venceu na estreia do F1 GTR em 1995).

Conflito de Calendário: A maior barreira para a conquista moderna é que o GP de Mônaco e a Indy 500 acontecem tradicionalmente no mesmo dia. Para Alonso correr na Indy em 2017, ele precisou abdicar de correr em Mônaco pela McLaren na F1, sendo substituído por Jenson Button.

O “Quase” de Jim Clark: O lendário Jim Clark venceu a Indy 500 (1965) e tinha múltiplos títulos mundiais de F1, mas nunca venceu em Mônaco nem em Le Mans, embora fosse considerado um dos pilotos mais versáteis da história.

Bruce McLaren: O fundador da equipe McLaren venceu em Mônaco e Le Mans, mas faleceu testando um carro de Can-Am antes de conseguir vencer as 500 Milhas de Indianápolis.

A Tríplice Coroa permanece como o teste definitivo de adaptabilidade de um piloto. Em uma era de extrema especialização, onde pilotos de Fórmula 1 raramente competem fora de sua bolha antes da aposentadoria, a conquista de Graham Hill brilha com ainda mais intensidade. A busca por igualar esse feito não é apenas sobre vencer corridas, mas sobre dominar as filosofias divergentes do automobilismo europeu e americano, provando ser o piloto mais completo do mundo.