Acidente na Volta da França derruba cerca de 30 ciclistas; assista

Reprodução/Twitter/@LeTourFemmes Acidente na Volta da França derruba 30 ciclistas



Um acidente marcou a quinta etapa da Volta da França Feminina, realizada nesta quinta-feira, 28. Já no último terço da prova de 175,6 km, mais de 30 ciclistas se chocaram, causando uma grande queda no pelotão. Apesar do susto, de acordo com a organização do circuito, apenas a dinamarquesa Emma Norsgaard precisou abandonar a etapa. As outras participantes retornaram a pedalar, sendo que algumas precisaram de atendimento médico após cruzarem a linha de chegada. Assista ao incidente abaixo.