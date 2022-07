Du Queiroz sofre ameaça de morte após derrota do Corinthians: ‘Não vou ficar calado’ 

Através de um ‘Stories’, o volante exibiu as mensagens enviadas por um torcedor depois do revés para o Atlético-GO

HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Du Queiroz disputando jogada durante derrota do Corinthians para o Atlético-GO



O meio-campista Du Queiroz revelou nesta quinta-feira, 28, que sofreu uma ameaça de morte após a derrota do Corinthians para o Atlético-GO, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Através de um “Stories”, o volante exibiu as mensagens enviadas por um torcedor. “Perninha, vagabundo. Vai morrer, favelado lixo. Quero ver se você tem peito de aço, seu bosta”, disse o corintiano, identificado como William Saipp na rede social. O jogador do Timão, então, disse que “não iria se calar” e rebateu. “Sou favelado mesmo e não vou mais ficar me calando diante de uma parada dessas [ameaça]. Sou sujeito homem, tenho família para sustentar.”

Du Queiroz não é o primeiro jogador do Corinthians a ser ameaçado nesta temporada. Em abril, Cássio, Paulinho, Willian, Jô e até mesmo o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, foram alvos de ameaças via redes sociais. A mulher do goleiro, inclusive, chegou a receber uma foto com arma de um perfil do Instagram. Na ocasião, a Polícia Civil de São Paulo chegou a identificar sete criminosos, prendendo quatro deles – todos foram liberados na sequência. Sobre o novo episódio, de acordo com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, a diretoria vai esperar a reapresentação dos jogadores nesta quinta-feira pra saber se aciona a Polícia e se mais algum jogador foi ameaçado.