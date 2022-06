Ana Marcela Cunha conquista o penta mundial dos 25 km de águas abertas

A brasileira Ana Marcela Cunha atingiu mais um feito incrível na manhã desta quinta-feira, 30, ao conquistar o pentacampeonato mundial dos 25 km de águas abertas, em competição realizada na cidade de Budapeste, na Hungria. A nadadora deu mais de 10 mil braçadas em 5h24min15s0, chegando na frente de alemã Lea Boy por apenas dois décimos(5h24m15s2). O bronze ficou com a holandesa Sharon van Rouwendaal, que completou a prova em 5h24m15s3. A baiana, desta forma, consegue sua 15º medalha na carreira em Campeonatos Mundiais. Além dos cinco ouros nos 25 km, são dois ouros e três bronzes nos 5 km, uma prata e três bronzes nos 10 km, além uma medalha de prata por equipes. Na capital húngara, neste ano, ela já tinha sido campeã dos 5km e bronze nos 10 km.

