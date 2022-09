Ao lado de Nadal, Federer perde a última partida da carreira na Laver Cup

Suíço se aposentou aos 41 anos após 25 anos de carreira e mais de 100 títulos

Reprodução/ Laver Cup Federer fez dupla com Nadal e jogou contra Sock e Tiafoe



O dia 23 de setembro de 2022 ficará marcado na história do tênis mundial como a última partida de Roger Federer. O suíço de 41 anos anunciou a aposentadoria no dia 14 por contusões e cirurgias recorrentes nos últimos anos. Considerado um dos maiores tenistas da história, Federer se despediu do esporte ao lado do amigo Rafael Nadal na disputa da Laver Cup. Contra Sock e Tiafoe, a dupla FeDal teve o apoio da torcida em Londres e de nomes de peso no banco como Djokovic, Murray e Tsitsipas. A partida, no entanto, não foi tão fácil. Federer e Nadal fecharam o primeiro set por 6/4 e perderam o segundo por 7/6. No tiebreak, Sock e Tiafoe venceram por 11 a 9 e fecharam o jogo em 2 sets a 1. Era visível que os dois estavam se divertindo em quadra. Nadal chegou a dizer que “só em duplas você vê como é lento”, mas não foi nada lento em quadra. Federer encerra sua carreira com diversos recordes, mais de 100 títulos de ATP e 20 títulos de Grand Slam, além de uma medalha olímpica.