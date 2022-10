Aos 18 anos, filho de LeBron James fecha patrocínio com a Nike

Bronny James ainda atua no colegial e assinou com a empresa junto a outros cinco jogadores amadores

Reprodução/ Instagram Bronny e LeBron são muito próximos; astro sonha em jogar ao lado do filho na NBA



Mesmo ainda atuando no colegial, Bronny James já tem um contrato de patrocínio com a Nike. O filho mais velho de LeBron James completou 18 anos na semana passada e assinou o contrato nesta segunda-feira, 10, junto a outros cinco jogadores(as) amadores de basquete – Juju Watkins, Cailtin Clark, Haley Jones e Dj Wagner. Bronny joga na Sierra Canyon High School, em Los Angeles. O garoto já participou do marketing da empresa em seu novo tênis, o Nike LeBron 20. Os termos financeiros do acordo não foram revelados. LeBron é um dos atletas de basquete mais bem sucedidos da história e tem contrato vitalício com a Nike desde 2015. “Cada atleta é reconhecido como um jogador que está abrindo caminho para a próxima geração dentro e fora das quadras”, disse a Nike em comunicado. “Esses atletas levam a Nike a pensar em novas maneiras de o jogo quebrar barreiras, unir as pessoas, construir uma comunidade e moldar o futuro”. O astro do Los Angeles Lakers já disse em entrevistas que sonha em jogar ao lado do filho na NBA.