Palmeiras empata com o Atlético-GO em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

Verdão abre 10 de vantagem para o Internacional; Dragão soma pontos para deixar o Z4

O Palmeiras segue líder mesmo sem vencer. Nesta segunda-feira, 10, o time alviverde viajou para enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia, e empatou por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi de muito equilíbrio entre as equipes, com os dois times tendo chances de balançar as redes. Mas o alviverde foi quem abriu o placar aos 4 do segundo tempo, com Murilo. Scarpa cobrou escanteio e Murilo subiu mais do que a marcação e mandou para o gol. O Atlético foi pra cima e aos 20 minutos, Shaylon deixou tudo igual depois de rebote do goleiro Weverton. O resultado mantém o Palmeiras na liderança, agora com 67 pontos, dez a mais que o Internacional. O Dragão, por sua vez, tenta se livrar da zona de rebaixamento e chega aos 29 pontos, apenas quatro de sair do Z4. Na próxima rodada, o alviverde faz o clássico contra o São Paulo e o Atlético enfrenta o Juventude.