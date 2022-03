Aos 26 anos, Douglas Souza anuncia aposentadoria da seleção brasileira de vôlei

Em vídeo publicado no Instagram, o jogador disse que a decisão passa pelo estresse mental de um atleta de alto rendimento

Divulgação/FIVB Douglas Souza durante partida da seleção brasileira de vôlei



Um dia depois de fechar com a Rede Globo para participar do reality “Dança dos Famosos”, Douglas Souza usou suas redes sociais para informar que está se aposentando da seleção brasileira de vôlei. Em vídeo publicado no Instagram, o jogador de 26 anos disse que a decisão passa pelo estresse mental de um atleta de alto rendimento – o ponteiro revelou que chegou a ser diagnosticado com depressão. “Estou há dez anos na seleção, contando com a seleção de base desde 2011, e para mim sempre foi uma honra, um prestígio, um orgulho muito grande estar na seleção. Eu sentia que eu precisava quebrar barreiras e consegui fazer isso muito bem. Só que chegou um ponto, em 2016, em que minha mente e meu corpo começaram a dar alguns sinais de que precisava dar uma diminuída no ritmo”, introduziu Douglas, que está sem clube desde dezembro.

“Era seleção, clube. A gente não tem férias e é muito difícil a gente ter um tempo para nossa família, nossos amigos, que são coisas muito importantes para mim. Depois vi que foi piorando, até que cheguei a ter que tratar de uma depressão. Ninguém sabia disso até agora, quando estou falando com vocês. A nossa saúde mental é extremamente importante, é uma coisa que a gente tem que cuidar, tem que tratar. E infelizmente estando na seleção era muito difícil ter esse tempo”, acrescentou Douglas Souza, campeão olímpico na Rio-2016 e quarto colocado na Tóquio-2020.

O ponteiro ainda disse que a decisão está tomada há três anos, ainda antes dos Jogos Olímpicos de 2020, adiados em um ano por causa da pandemia. “Em 2018 eu bati o martelo junto com meu empresário. Falamos juntos que era o ideal eu terminar o ciclo olímpico, ou seja, eu ia até Tóquio e depois disso eu ia me aposentar, porque precisava cuidar de mim. Pela minha saúde mental, eu decidi encerrar o meu ciclo na seleção no ano passado já para cuidar de mim, cuidar da minha saúde, ficar perto dos meus amigos, da família. Estou muito feliz com essa decisão, e vou seguir jogando no clube. A gente está negociando com os clubes de São Paulo. Eu optei por jogar em São Paulo mesmo sabendo que os clubes de São Paulo não tinham tanto investimento, não têm tanto dinheiro para oferecer – completou Douglas, frisando que a Superliga não proporciona atualmente as mesmas condições financeiras de antes”, comentou.