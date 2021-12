Douglas Souza é acusado por clube italiano de abandonar cidade e time sem autorização

Em nota oficial, a diretoria da equipe lamenta o ‘comportamento inexplicável’ do jogador e diz que tomará atitudes quanto ao assunto

Reprodução/ Instagram @douglassouza Douglas Souza é jogador de vôlei da seleção brasileira



Douglas Souza, ponteiro da seleção brasileira de vôlei, foi acusado pelo clube italiano Tonno Callipo Volley de abandonar a cidade e o seu time sem autorização. Em nota oficial, a diretoria da equipe lamenta o “comportamento inexplicável” do jogador e diz que tomará atitudes quanto ao assunto. “Na data de hoje, o Tonno Callipo Volley teve conhecimento de que o atleta brasileiro Douglas Correia de Souza abandonou a cidade e seus companheiros de time sem qualquer autorização ou justificativa. O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, tomará toda ação para garantir os interesses da equipe”, diz o comunicado.

Mais cedo, através de sua conta no Instagram, Douglas Souza postou uma foto em um aeroporto. Na legenda da publicação, o atleta disse que estava retornando ao Brasil. Já nos “Stories”, ele também relevou que está “feliz” e que terá “surpresinha” para os seguidores. A última passagem do ponteiro pelo voleibol brasileiro, vale lembrar, foi entre 2018 e 2020, quando o ponteiro defendeu o Taubaté na Superliga. Nas Olimpíadas de Tóquio, ele fez parte do time que terminou na quarta colocação, começando as partidas no banco de reservas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tonno Callipo Volley (@tonnocallipovolley)