Após chamar Hamilton de ‘idiota’, Alonso minimiza batida no GP da Bélgica: ‘Acontece’  

Os campeões mundiais de Fórmula 1 se chocaram ainda na primeira volta da prova

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Fernando Alonso durante entrevista coletiva no GP da Bélgica Fórmula 1



O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 foi marcado pela consistente vitória de Max Verstappen, da Red Bull Racing, que disparou na liderança do Mundial de Pilotos e está cada vez mais perto do bicampeonato. Mais do que isso, a corrida também foi marcada por um acidente logo na primeira volta entre dois campeões mundiais: Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Logo após a batida, que tirou o heptacampeão na prova, o espanhol chamou seu adversário de “idiota”. Nesta segunda-feira, 29, no entanto, o piloto da Alpine mudou de tom e minimizou o choque, que fez ele perder posições – Alonso acabou acabou na quinta posição. “Foi um incidente de largada. Essas coisas acontecem, especialmente naquela curva (Les Combes). As pessoas normalmente cortam a curva 6 e voltam pra pista na 7. É uma parte complicada do circuito. Só estou triste porque quando largo em segundo ou terceiro, essas coisas sempre acontecem. Queria ter uma corrida normal, mas infelizmente já começamos com esse incidente”, disse. “Acho que ele pensou que eu não estava mais lá. Não acho que seja um erro. No calor do momento você tenta pegar a corrente de ar, frea tarde e às vezes você não mede a localização dos carros. Mas não sei, eu normalmente tomo mais cuidado. Foi um pequeno erro da parte dele”, continuou o bicampeão mundial.