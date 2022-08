Fórmula1: Daniel Ricciardo deixará a McLaren no final da temporada 2022

A equipe informou que o contrato com o australiano, que era válido até o fim de 2023, foi rescindido em comum acordo

Reprodução/Twitter/@McLarenF1 Daniel Ricciardo vai deixar a McLaren ao final da temporada 2022



A McLaren anunciou nesta quarta-feira, 24, que rescindiu o contrato de Daniel Ricciardo, que era válido até o final de 2023. Em comunicado, a equipe avisou que o piloto continuará até o fim da atual temporada da Fórmula 1 e que a decisão foi tomada em comum acordo. Contratado no início de 2021, o australiano ficou na oitava colocação do último Mundial de Pilotos, somando 45 pontos a menos que o seu companheiro Lando Norris, que terminou no sexto lugar. Na ocasião, ele chegou a ganhar Grande Prêmio da Itália, em Monza. Já na atual temporada, Ricciardo ocupa apenas o 12º lugar na classificação com geral, com 19 pontos e nenhum pódio conquistado. “Foi um privilégio fazer parte da família McLaren Racing nas últimas duas temporadas, mas após vários meses de discussões com Zak e Andreas, decidimos rescindir meu contrato com a equipe mais cedo e concordamos em nos separar mutuamente no final de esta estação. Estarei anunciando meus próprios planos futuros no devido tempo, mas independentemente do que este próximo capítulo traga, não me arrependo e estou orgulhoso do esforço e trabalho que dei à McLaren, especialmente a vitória em Monza, na temporada passada. Gostei de trabalhar com todos na McLaren, tanto na pista quanto em Woking, e darei tudo de mim dentro e fora da pista enquanto aproveitamos o restante da temporada juntos. Nunca estive tão motivado para competir e fazer parte de um esporte que amo tanto e estou ansioso pelo que vem a seguir”, disse o piloto.

Chefe da McLaren, Andreas Seidl agradeceu o empenho do australiano e afirmou que discutirá com a diretoria da equipe outros nomes para a próxima temporada. “Gostaria de agradecer ao Daniel por sua dedicação e contribuição nas duas últimas temporadas até agora. Apesar dos desafios compartilhados, ele sempre apareceu com espírito de luta e positividade e ajudou toda a equipe a seguir sempre em frente. Nunca esqueceremos aquela memorável vitória em Monza, que foi um grande impulso para toda a equipe. Ainda temos uma batalha importante no Campeonato de Construtores pela frente para o restante da temporada e estamos ansiosos para lutar isso com Daniel e Lando”, declarou. “Daniel foi uma grande adição à McLaren e foi um prazer trabalhar com ele. Gostaria de agradecê-lo por todos os seus esforços nas duas últimas temporadas, tanto na pista quanto na base. Não é nenhum segredo que esperávamos que pudéssemos alcançar mais juntos, mas vê-lo no degrau mais alto do pódio como piloto da McLaren foi um destaque. Desejamos-lhe o melhor para o futuro e vamos aproveitar o resto da temporada juntos”, acrescentou Zak Brown, CEO da McLaren.