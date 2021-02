Band fecha acordo para transmitir a Fórmula 1 após desistência da Globo

Assim, a Globo deixa de televisionar as provas do Mundial após 40 anos – a emissora carioca detinha os direitos de transmissão desde 1981

Luca Bruno/EFE O Campeonato Mundial de Fórmula 1 será transmitido pela Band



A Band fechou um acordo com a Liberty Media, dona da Fórmula 1, para transmitir a principal categoria de automobilismo do mundo a partir desta temporada. Logo depois da TV Globo desistir de renovar o contrato com a empresa, a emissora sediada no Morumbi, em São Paulo, definiu adquirir os direitos do Mundial e exibirá as corridas de 2021 e 2022. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco, na manhã desta sexta-feira, 5, e deve ser oficializada nas próximas horas.

Assim, a Globo deixa de televisionar as provas do Mundial após 40 anos – a emissora carioca detinha os direitos de transmissão desde 1981, exibindo grandes conquistas para o esporte brasileiro, como os títulos conquistados por Ayrton Senna, por exemplo. “A Globo manteve negociações constantes com a FOM/Liberty Media sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos direitos esportivos. Infelizmente não houve acordo. A Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo”, comunicou a Globo.

A notícia sobre o acordo entre a Band e a Liberty Media movimentou as redes sociais na manhã desta sexta-feira. Ente os assuntos mais comentados do Twitter, o termo Fórmula 1 foi destaque. “Fórmula 1 sendo transmitida pela Band? Eita atrás eita”, se surpreendeu um internauta. “Fórmula 1 na Band. Tudo muito bom, tudo muito bem! Agora só espero trate a categoria como ela merece, sem transmissões apressadas/tumultuadas. Porque, olhando o Show do Esporte atual aos domingos, ele já muito bem preenchido com o futebol”, comentou outro.