Beatriz Haddad Maia conquista seu primeiro título da temporada em Seul

Vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1; este é o quarto troféu da carreira da tenista brasileira

Jung Yeon-je / AFP brasileira Beatriz Haddad Maia comemora com o troféu após derrotar a russa Daria Kasatkina na final de simples feminino do campeonato de tênis Aberto da Coreia, em Seul



Beatriz Haddad Maia conquistou seu primeiro título da temporada ao derrotar a russa Daria Kasatkina, que ocupa a 13ª posição no ranking mundial, na final do WTA 500 de Seul. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1. Este é o quarto troféu da carreira da tenista brasileira, de 28 anos, que vem se destacando nas competições recentes. A partida começou com Kasatkina mostrando um desempenho superior, encerrando o primeiro set em apenas 26 minutos. No entanto, Beatriz não se deixou abater e, após um início complicado, conseguiu igualar o segundo set, demonstrando resiliência e habilidade em quadra. Essa recuperação foi crucial para a virada no jogo.

No set decisivo, Haddad Maia adotou uma postura mais agressiva, abrindo uma vantagem de 3 a 1. A tenista brasileira enfrentou um momento crítico ao salvar um triplo break-point, o que foi fundamental para manter seu serviço. Com um jogo sólido, ela conseguiu confirmar seu saque e selar a vitória em 1h50 de partida. Com essa conquista, Beatriz se aproxima do top 10 do ranking mundial, atualmente ocupando a 17ª posição. Sua trajetória nas últimas semanas tem sido impressionante, com 12 vitórias em 14 partidas, o que demonstra sua crescente forma e confiança nas competições. Essa vitória em Seul também representa uma revanche, já que ela havia perdido a final do torneio em 2017.

