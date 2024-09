Carol Santiago é homenageada pela Petrobras: ‘Grande responsabilidade’

Cerimônia prestou tributo a 55 paratletas de 31 modalidades diferentes que participaram das paralimpíadas de Paris

Alessandra Cabral/CPB A nadadora Carol Santiago, que se tornou a maior medalhista de ouro brasileira da história dos Jogos Paralímpicos



A paratleta Carol Santiago, a maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos, teve a oportunidade de ser homenageada em um evento promovido pela Petrobras, realizado no Rio de Janeiro. A cerimônia prestou tributo a 55 paratletas de 31 modalidades diferentes. Durante sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio, Carol brilhou ao conquistar cinco medalhas, sendo três delas de ouro, e repetiu esse desempenho na competição em Paris. Em sua fala, Carol enfatizou a relevância de servir como inspiração para novas gerações de atletas. “Ser a maior medalhista de ouro do Brasil é muito importante para nosso programa, que já foi vitorioso em Tóquio, que a gente aprimorou ainda mais para Paris. Tudo que a gente se dedicou trouxe esse resultado e é muito gratificante. Mais do que isso é uma grande responsabilidade também. É algo que possa inspirar novas meninas a se identificarem com a vitória”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o olhar voltado para o futuro, ela revelou que está se preparando para retomar os treinos, com o objetivo de competir na Olimpíada de Los Angeles, marcada para 2028. Sua determinação reflete o compromisso com o esporte e a busca por novas conquistas. Outro destaque do evento foi o paratleta Petrúcio Ferreira, que é tricampeão nos 100 metros. Assim como Carol, ele também está se preparando para os treinos com foco na próxima Paralimpíada. Petrúcio compartilhou suas experiências, abordando os desafios enfrentados ao longo de sua carreira e como conseguiu superar momentos difíceis, o que demonstra sua resiliência e dedicação ao esporte. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fez questão de ressaltar que os paratletas homenageados simbolizam os valores fundamentais da empresa, como inclusão e comprometimento.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA