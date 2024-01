Bia Haddad conquista título nas duplas em Adelaide

Jogando ao lado da americana Taylor Townsend, a brasileira venceu a final contra a experiente dupla francesa formada por Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, por 2 sets a 0; tenista mira Aberto da Austrália

Michael Errey / AFP Brasileira Beatriz Haddad Maia reage depois que ela e Taylor Townsend dos EUA venceram a final de duplas femininas contra as francesas Caroline Garcia e Kristina Mladenovic durante o torneio internacional de tênis de Adelaide, em Adelaide



A tenista brasileira Beatriz Haddad conquistou, nesta sexta-feira, 12, seu primeiro título da temporada no Torneio de Adelaide. Jogando ao lado da americana Taylor Townsend, Bia venceu a final de duplas contra a experiente dupla francesa formada por Caroline Garcia e Kristina Mladenovic, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Agora, a brasileira está focada no Aberto da Austrália, que começa neste domingo, 14, em Melbourne. Bia está confiante e pronta para a competição, após uma boa pré-temporada e treinos intensos. Ela projeta um bom desempenho em Melbourne e está animada com o que vem pela frente em 2024.

Com a vitória desta sexta, a tenista soma agora sete títulos de duplas em seu currículo, em 10 finais disputadas. Ela já chegou perto de conquistar um título de Grand Slam no Aberto da Austrália de 2022. Neste ano, Bia jogará novamente nas duplas em Melbourne, ao lado de Townsend. Na temporada passada, mesmo priorizando as chaves de simples, Bia conquistou dois títulos nas duplas. O primeiro foi no WTA 1000 de Madri, na Espanha, ao lado da belarussa Victoria Azarenka. O segundo foi no WTA Elite Finals, em Zhuhai, na China, com a russa Veronika Kudermetova. Com mais esse título em Adelaide, Bia deve subir duas posições no ranking de duplas, alcançando o 23º lugar. Na lista de simples, ela ocupa atualmente o 11º lugar e busca entrar no Top 10.