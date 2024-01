São Paulo anuncia Thiago Carpini como substituto de Dorival Júnior

Sua estreia à frente da equipe são-paulina está marcada para 20 de janeiro, diante do Santo André, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Paulista

Reprodução/Instagram/@tcarpini Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo



O São Paulo divulgou nesta quinta-feira, 11, a contratação do técnico Thiago Carpini como novo treinador da equipe. Carpini assume o cargo deixado por Dorival Júnior, que foi chamado para comandar a seleção brasileira. O contrato de Carpini com o clube tem validade até o dia 31 de dezembro de 2024. Em entrevista ao canal do Tricolor, o comandante expressou sua felicidade em fazer parte do São Paulo, afirmando que é um sonho realizado. O profissional também ressaltou a importância deste ano, com a volta do clube à Copa Libertadores da América. Aos 39 anos, Carpini enfrenta o maior desafio de sua carreira, substituindo um técnico experiente que conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil de 2023. Após passar por times pequenos no interior de SP, o técnico levou o Água Santa ao vice-campeonato do Estadual e colocou o Juventude na 1ª divisão do Brasileiro. Sua estreia à frente da equipe são-paulina está marcada para 20 de janeiro, diante do Santo André, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.