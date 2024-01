Bia Haddad derrota promessa russa e avança pela primeira vez para 3ª rodada do Aberto da Austrália

Atual número 12 do mundo enfrenta na próxima fase Maria Timofeeva; tenista venceu os dois sets do jogo por 6/1 e 6/2

David GRAY / AFP Brasileira Beatriz Haddad Maia reage após um ponto contra a russa Alina Korneeva durante a partida individual feminina no quarto dia do torneio de tênis Aberto da Austrália, em Melbourne



A Bia Haddad, atual número 12 do mundo, garantiu pela primeira vez sua vaga na terceira rodada do Aberto da Austrália após uma vitória convincente sobre a russa Alina Korneeva, nesta quarta-feira, 17. A tenista mostrou um desempenho impecável ao vencer os dois sets do jogo por 6/1 e 6/2, respectivamente. A atleta não poupou elogios à sua adversária e agradeceu o apoio do público brasileiro presente no evento. Agora, Bia se prepara para enfrentar a russa Maria Timofeeva na próxima fase da competição. Em suas quatro participações anteriores, Bia, de 27 anos, havia avançado a segunda rodada três vezes, mas somava três reveses nessa fase. Com a conquista desta quarta, a tenista se firma ainda mais na competição e é apontada como a favorita do próximo jogo. Maria Timofeeva, de 20 anos, ainda é pouco conhecida e é a número 170 do mundo.