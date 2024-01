São Paulo sofre virada do Novorizontino e é eliminado nas oitavas da Copinha

Clube já venceu o campeonato quatro vezes, em 1993, 2000, 2010 e 2019

Célio Messias/São Paulo FC Novorizontino está nas quartas da Copinha pela primeira vez



O São Paulo se despediu nesta terça-feira, 16, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O clube foi eliminado nas oitavas de final em um duelo disputado em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, contra o Novorizontino, que venceu de virada por 3 a 2. Pela primeira vez, a equipe semifinalista do Paulistão sub-20 na temporada passada alcançou as quartas de final no campeonato. Apesar da despedida da Copinha, o São Paulo já tem quatro títulos do torneio, de 1993, 2000, 2010 e 2019. A partida foi bastante movimentada e, apesar de ter saído na frente nos primeiro minutos, o empate do São Paulo com o time adversário não demorou para sair.

*Com informações do Estadão Conteúdo