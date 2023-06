Bia Haddad é derrotada pela número 157 do mundo e está fora do WTA 250 de Nottingham

Atual campeã do torneio, a paulista perdeu para a ucraniana Daria Snigur por 2 sets a 0

Glyn KIRK / AFP Bia Hadda Maia é a número 10 do ranking mundial



Após a excelente campanha em Roland Garros, a brasileira Beatriz Haddad Maia, número 10 do tênis mundial, decepcionou ao ser derrotada pela ucraniana Daria Snigur, na rodada de estreia do WTA 250 de Nottingham. Atual campeã do torneio, a paulista perdeu para a 157ª colocada do ranking WTA por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta terça-feira, 13. Eliminada precocemente, Bia pode perder uma posição no ranking. Agora, ela concentrará suas atenções WTA 250 de Birmingham. Ainda nesta temporada, a brasileira tem como grande objetivo o Grand Slam de Wimbledon.