Algoz do Brasil, Iga Swiatek vence Muchova e conquista Roland Garros pela terceira vez

JULIEN DE ROSA / AFP Iga Swiatek, da Polônia, serve para Karolina Muchova, da República Tcheca, durante a partida individual feminina



A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, conquistou o torneio de Roland Garros ao vencer a tcheca Karolina Muchova (43ª) por 2 sets a 1 (parciais de 6-2, 5-7 e 6-4), neste sábado, 10. Iga, que derrotou a brasileira Bia Haddad na última quinta-feira, 8, e colocou fim à melhor campanha do Brasil na Era Aberta, venceu três edições de Roland Garros – a primeira em 2020 e a segunda em 2022 – e se torna a primeira tenista a manter o título desde que Justine Henin o fez há 16 anos. Com a derrota de Muchova, Bia Haddad entrou para o inédito top 10. A última vez em que um tenista brasileiro conquistou esse feito foi em 10 de junho de 2002, com Gustavo Kuerten, o Guga. Além disso, Bia é a primeira do tênis brasileiro, entre homens e mulheres, a chegar ao top 10 de simples e duplas. Com sua ida à final do Roland Garros, Iga assegurou o posto de número um do mundo. Como Bia Haddad parou na semifinal, Muchova precisava perder a decisão contra a polonesa para a brasileira entrar no top 10. E foi o que aconteceu. Bia subiu da 14ª colocação para a 10ª. A tcheca Karolina Muchova ficou com a 16° posição. Se ela fosse campeã, assumiria a 10ª colocação no ranking, deixando Bia em 11º.