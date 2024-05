Bia Haddad leva virada de italiana e é eliminada em dia horrível para brasileiros em Roland Garros

Apesar de bom início, paulista perdeu para a italiana Elisabetta Cocciaretto; Thiago Monteiro, Thiago Wild e Gustavo Heide também caíram no torneio francês de Grand Slam

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Semifinalista em 2023, Beatriz Haddad Maia foi eliminada na primeira rodada de Roland Garros



A brasileira Beatriz Haddad Maia, número 14 do ranking mundial, foi eliminada nesta segunda-feira (27) na primeira rodada de Roland Garros pela italiana Elisabetta Cocciaretto, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/1. Apesar de um bom início, Bia não conseguiu manter o ritmo e sofreu a virada. “Eu sabia que seria um jogo duro. Infelizmente oscilei muito hoje e não fui regular e agressiva como nos treinos. Fica o aprendizado. Tênis exige muita concentração e hoje não consegui manter o alto nível”, disse a Bia Haddad após a partida. A brasileira, que chegou às semifinais de Roland Garros em 2023, subindo ao top 10 do tênis mundial, não tem vivido uma boa temporada em 2024. Recentemente, foi eliminada na terceira rodada do Aberto de Strasbourg, pela americana Madison Keys, e nas quartas de final do Madri Open, pela polonesa Iga Swiatek.

O jogo contra Cocciaretto começou bem para Bia, que venceu o primeiro set por 6/3. No segundo set, a italiana reagiu, quebrou o serviço de Bia e venceu por 6/4. No set decisivo, Cocciaretto manteve a agressividade e fechou a partida com um 6/1. Além de Bia, outros tenistas brasileiros também foram eliminados em Roland Garros. Gustavo Heide perdeu para o argentino Sebastian Báez em cinco sets; Thiago Monteiro foi derrotado pelo sérvio Miomir Kecmanovic; e Thiago Wild caiu diante do francês Gael Monfils. No domingo, Laura Pigossi também foi eliminada pela ucraniana Marta Kostyuk.

